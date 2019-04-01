Спасатели нашли тела погибших в авиакатастрофе в Германии россиян

Спасатели извлекли из-под обломков тела троих россиян, погибших при крушении самолета Epic во Франкфурте, Германия. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

По предварительной информации, среди пассажиров бизнес-джета была 55-летняя совладелица S7 Group Наталия Филева. Журнал Forbes в 2018 году оценил ее состояние в 600 миллионов долларов — это четвертый показатель среди богатейших российских женщин.

Бизнес-джет Epic, принадлежащий российской авиакомпании «Глобус», разбился при посадке в немецком аэропорту Эгельсбах 31 марта. На борту находились трое россиян, все они погибли.

Представитель Германской службы безопасности полетов сообщил, что крушение произошло из-за того, что пилот во время поворота потерял контроль над управлением.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!