Экономика
 
Последние новости
Опубликованы окончательные результаты экзитполов на выборах президента Украины
Российский беспилотник с оружием напугал американских журналистов
Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец
В России применили галлюцинационное оружие
Медведеву назвали «всеобщей жертвой»
Зеленский порассуждал о первой встрече с Путиным
В штабе Тимошенко пожаловались на провокации СБУ
Появилось видео с места гибели одной из самых богатых женщин России
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Новости партнеров

Названа возможная причина авиакатастрофы с одной из самых богатых россиянок

Перейти в «Мою Ленту»

Представитель Германской службы безопасности полетов сообщил о возможной причине авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелец S7 Group Наталия Филева. Об этом сообщает ТАСС.

Предположительно, пилот во время поворота потерял контроль над самолетом. Отмечается, что он упал «непосредственно перед посадкой». Пилот управлял самолетом в момент аварии, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления ДФС, отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что управление по расследованию авиапроисшествий Германии начало следствие по факту авиакатастрофы. Останки погибших идентифицируют на следующей неделе.

Бизнес-джет Epic, принадлежащий российской авиакомпании «Глобус», разбился при посадке в аэропорт Эгельсбах 31 марта. По предварительной информации, на борту находились трое россиян, все они погибли. Однако ДФС пока не может подтвердить эти факты.

Наталии Филевой было 55 лет. Журнал Forbes в 2018 году оценил ее состояние в 600 миллионов долларов — это четвертый показатель среди богатейших российских женщин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Появилось видео с места гибели одной из самых богатых женщин России
Одна из богатейших женщин России погибла в авиакатастрофе
Другие материалы рубрики
Экономика00:0330 марта

Спустили в трубу

Британцы переплачивают миллиарды за воду, газ и электричество. Их обманывают десятилетиями
22:4431 марта

Появилось видео с места гибели одной из самых богатых женщин России

16:1914 марта

Россия затеяла новый торговый спор с Европой

21:2431 марта

Одна из богатейших женщин России погибла в авиакатастрофе

Экономика00:0125 марта

Признак коммунизма

Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
20:5731 марта

Появились данные о гибели совладельца S7 Group в авиакатастрофе

09:5518 марта

В России решили победить ночную продажу пива

15:3031 марта

«Газпром» раскрыл судьбу «Северного потока-2»

Экономика13:4215 марта
Иван Овчинников

«Я пошел за лидером»

Чтобы добиться успеха, надо найти правильную франшизу
17:4430 марта

В России отказались от умных счетчиков на газ

14:31 9 марта

У Венесуэлы отсудили миллиарды долларов

12:5430 марта

Определены лишенные будущего профессии в России

Россия
«Имеем право на купальники, пирсинг и, прости господи, секс»
Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России
«Все началось с белочки»
 
Работа фотографа Марио Сорренти представлена в экспозиции выставки «Календарь Pirelli 2012» «Она не человек, а сексуальный объект»
Миллионы россиянок страдают от домогательств. Никто в стране не готов это признать
В правительстве согласились приравнять IQOS к сигаретам
Россиянка перепутала педали и сбила коляску с ребенком
Российский солдат-срочник ушел в лес и покончил с собой
В Москве таксист сбил гаишника
Все материалы
Мир
Балканский раскол
20 лет назад Югославию разбомбили самолеты НАТО. Эхо войны слышно до сих пор
В Лондоне произошла серия нападений на людей
В Германии рассказали о причинах кризиса в НАТО
МиГ-27 разбился в Индии
Венесуэла заявила об очередной диверсии в энергосистеме
Африканская страна запретила «Би-би-си» и «Голос Америки»
Лидером Словакии впервые станет женщина
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко и Зеленский во втором туре выборов на Украине
Первые данные экзитполов, нарушения и обвинения России во вмешательстве
В штабе Тимошенко пожаловались на провокации СБУ
Опубликованы окончательные результаты экзитполов на выборах президента Украины
Штаб Зеленского приготовился оспорить результаты в случае фальсификации
Порошенко задумал объединиться с проигравшими кандидатами
Обнародованы первые результаты выборов президента Украины
Тимошенко объявила о своем выходе во второй тур вместо Порошенко
Все материалы
Экономика
Спустили в трубу
Британцы переплачивают миллиарды за воду, газ и электричество. Их обманывают десятилетиями
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Ford уходит из России
Они собирали самые популярные иномарки в стране. Теперь у компании серьезные проблемы
Появилось видео с места гибели одной из самых богатых женщин России
Одна из богатейших женщин России погибла в авиакатастрофе
Появились данные о гибели совладельца S7 Group в авиакатастрофе
«Газпром» раскрыл судьбу «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
«Не допускайте разгула клеветы»
Он стал главой советской милиции, но прогневал КГБ и покончил с собой
«Они чувствовали себя как дома»
В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
Виктор ИшаевБывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
ФСБ подозревает его в махинациях с лесом. Идут обыски в правительстве региона
Автомобиль полковника МВД угнали в Санкт-Петербурге
Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован
В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Восставший после смерти
Эта игра способна измотать и унизить — Sekiro: Shadows Die Twice
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
«Череда насилия, казней и бессудных расправ»
Она навела порядок в Кремле и отстояла Украину. Так родилась новая Россия Петра I
Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя
Apple отказалась от ранее анонсированной зарядки AirPower
Рогозин по-украински оправдался за «убожество» внутри российского самолета
НАСА испытало первый марсианский вертолет
Все материалы
Спорт
Уле-Гуннар Сульшер«Вернул нам свободу»
В него никто не верил, но он принес победу: феномен нового тренера «Манчестер Юнайтед»
Футболист влетел ногой в лицо соперника
Медведеву назвали «всеобщей жертвой»
Аутсайдер РПЛ на последних секундах лишил ЦСКА победы
Шведская лыжница пожаловалась на травлю со стороны россиян
Восточный экспресс
Новый конкурент UFC переманивает лучших бойцов мира и устанавливает свои порядки
Макгрегор вызвал на бой «голливудскую актрису» Марка Уолберга
Все материалы
Культура
«Он садист и чудовище»
Психопаты «Игры престолов» с точки зрения современной науки
В клубе в клубах дыма
Элитные вечеринки и их странные гости на редких снимках
Фрагмент картины «Отелло убивает Дездемону», 1879«Она спросила меня: как можно заниматься любовью не уставая?»
Этот писатель знает все о страстных чернокожих, дискриминации и любви
Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу
Пореченков ответил на оскорбления Зеленского
Maruv обокрали в украинском аэропорту
Пропала самая дорогая картина в мире
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ну укусил тебя скорпион, ты же не умер!»
В России сняли «Последнего героя» с экстрасенсами. Они оголодали и прокляли все вокруг
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
Раздевшихся ради флешмоба российских учительниц заметили в Британии
Друзь рассказал о жизни после изгнания из «Что? Где? Когда?»
YouTube разблокировал новые ролики Парфенова и Дудя
Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона самого богатого человека в мире
Все материалы
Ценности
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Ирина Шейк показала содержимое сумки
Назван любимый бренд дешевой одежды россиян
Опубликованы новые школьные фото Ким Кардашьян
Полиция задержала Джастина Бибера из-за дорогих кроссовок
Все материалы
Путешествия
«Подбежали со спины, ударили ножом, повалили на землю»
Россияне поехали в кругосветное путешествие без денег и наткнулись на африканских бандитов
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Таких белых я раньше не встречал»
Церкви, грязные пляжи и ромовый пунш. Как живут потомки рабов на Карибах
Россиянка погибла на Бали
Пассажирка выпила литр водки и пригрозила разбить лица стюардессам
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Российскую модель госпитализировали в Китае
Все материалы
Из жизни
Хмельное братство
Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
Странный танец невесты после предложения руки и сердца попал на видео
Две голодные пумы напали на семилетнего мальчика
Меган Маркл собралась нарушить еще одну традицию
Зверей бросили умирать в заброшенном зоопарке
Все материалы
Тест Lexus RX 350L
Что дают Лексусу RX лишние 11 см длины?
Cadillac Escalade: юбилей гиганта
Еще один юбиляр 2019 года — самый харизматичный американский внедорожник
Циркулярка и рай
Лучшее автомобильное видео марта
На восьми колесах
История про сдвоенные колеса для легковушек: они выпускались серийно, и их можно было купить!
Chevrolet Niva получила мультимедийную систему на Windows
Volvo запустит в России сервис подписки на автомобили
Новый Honda Jazz будет только гибридным
Все материалы
Дом
Знай свое место
От «Операции «Ы» до «Секса в большом городе»: из какого фильма ваша квартира, дом и дача
Названы лучшие районы Петербурга для заработка на приезжих
Лолита отказалась платить за ЖКХ
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Поворот не туда
В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?
Названы главные причины отказа в ипотеке
Москвичка захотела жить в центре и лишилась миллионов рублей
Все материалы