Появилось видео с места гибели одной из самых богатых женщин России

Кадры с места авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелец S7 Group Наталия Филева, опубликовало немецкое издание Hesseschau.

На кадрах видны дымящие обломки самолета, около которых работают спасатели. РИА Новости отмечает, что управление по расследованию авиапроисшествий Германии начало следствие по факту авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что бизнес-джет Epic, принадлежащий российской авиакомпании «Глобус», разбился при вылете из аэропорта Франкфурта. Причины катастрофы пока не называются. На борту находились трое россиян, все они погибли. Останки идентифицируют на следующей неделе, добавили в пресс-службе полиции федеральной земли Гессен.

Наталии Филевой было 55 лет. Журнал Forbes в 2018 году оценил ее состояние в 600 миллионов долларов — это четвертый показатель среди богатейших российских женщин.

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