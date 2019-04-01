СК завел дело после крушения самолета с россиянами в Германии

Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело по факту крушения самолета с россиянами в Германии. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Отмечается, что дело возбуждено по части третьей статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Расследование будет проводиться в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ и нормами международного права.

Бизнес-джет Epic, принадлежащий российской авиакомпании «Глобус», разбился при посадке в немецком аэропорту Эгельсбах 31 марта. На борту находились трое россиян — акционер S7 Group Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Все они погибли, тела извлекли из-под обломков самолета.

Представитель Германской службы безопасности полетов сообщил, что крушение произошло из-за того, что пилот во время поворота потерял контроль над управлением.

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