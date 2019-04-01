Появились подробности катастрофы самолета с совладелицей S7

Среди обломков разбившегося бизнес-джета Epic, на борту которого находилась совладелица S7 Group Наталия Филева, не нашли черных ящиков. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает «Интерфакс».

По словам источника, принимающего участие в расследовании, международные нормы не требуют нахождения бортовых самописцев в самолетах подобного типа. Epic ими не оснастили.

31 марта бизнес-джет Epic, принадлежащий российской авиакомпании «Глобус», разбился при посадке в немецком аэропорту Эгельсбах. На его борту находились трое россиян, все они погибли. Среди них была 55-летняя предпринимательница Наталия Филева. Журнал Forbes в 2018 году оценил ее состояние в 600 миллионов долларов — это четвертый показатель среди богатейших российских женщин.

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