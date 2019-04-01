Самолет погибшей совладелицы S7 оказался проблемным

Бизнес-джет Epic, при крушении которого погибла совладелица S7 Group Наталия Филева, уже совершал аварийную посадку несколько лет назад. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает Forbes.

Как передавал «Интерфакс» в марте 2015 года, легкомоторный самолет, летевший из чешского города Брно, приземлился в Домодедово с неисправной стойкой шасси. В связи с проблемой одна из взлетно-посадочных полос московского аэропорта оказалась заблокированной.

Бизнес-джет Epic, принадлежащий российской авиакомпании «Глобус», разбился при посадке в немецком аэропорту Эгельсбах 31 марта 2019 года. На его борту находились трое россиян, все они погибли. Среди них была 55-летняя предпринимательница Наталия Филева. Журнал Forbes в 2018 году оценил ее состояние в 600 миллионов долларов — это четвертый показатель среди богатейших российских женщин.

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