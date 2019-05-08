Богачей выгнали из самолета за отказ изучать правила безопасности

Женщину с сумкой Louis Vuitton и ее богатого спутника выгнали из самолета авиакомпании New Zealand из-за того, что они отказались прочитать инструкцию по технике безопасности. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во вторник, 7 мая, на рейсе Веллингтон — Окленд. По словам очевидцев, пара сидела возле аварийного выхода, и, когда стюардесса вежливо попросила их изучить специальную карточку с правилами безопасности, они уткнулись в телефон.

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«Стюардесса была очень добра к ним и снова вежливо попросила женщину посмотреть, что происходит, так как они сидели рядом с аварийным выходом, однако та заткнула уши руками», — рассказала свидетельница.

В итоге непослушную пару выгнали из самолета. Они задержали рейс на 25 минут. «Вы наверное подумали, что они были разочарованы или смущены, но как бы не так. Они были очень довольны происходящим», — поделилась пассажирка. Она добавила, что после этого нарушительница демонстративно позвонила в конкурирующую авиакомпанию Jetstar и забронировала новый билет на рейс до Окленда.

Когда пара удалялась из самолета, другой пассажир обратил внимание на то, что они выглядели очень состоятельными, а женщина держала в руке сумку Louis Vuitton.

В марте пассажир самолета, следовавшего из Пакистана в Австралию, напугал попутчиков, умоляя бога об авиакатастрофе. Мужчина, идентифицированный как Халил, вылетал из аэропорта Исламабада с пересадкой в Дубае. После посадки на борт пассажир начал молиться, чтобы самолет разбился.

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