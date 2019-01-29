Пассажирка самолета назвала чернокожих «жирными свиньями» и пожалела

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Пассажирка авиакомпании United Airlines грубо обращалась к попутчикам, в результате чего ее сняли с рейса. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в самолете, следовавшем из Лас-Вегаса в Нью-Джерси. Одна из пассажирок, заняв свое место между двумя неграми, стала возмущаться их габаритами. «Я не представляю, как выдержу это в течение следующих четырех часов. Они буквально сдавливают меня, это невыносимо», — причитала она.

В итоге оскорбленная ее репликами чернокожая пассажирка попросила стюардесс пересадить женщину. «Я не потерплю, чтобы меня обзывала какая-то сука», — заявила она.

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Бортпроводницы нашли для грубой пассажирки место в хвосте самолета, но когда она стала пересаживаться, другие путешественники вслух критиковали ее поведение. «Тогда сами попробуйте посидеть между двумя жирными свиньями», — ответила та. После этого бортпроводницам пришлось выгнать ее из самолета.

Норма сняла происходящее на камеру и опубликовала видео в социальных сетях. Ролик моментально стал вирусным и набрал более двух миллионов просмотров.

В январе полная американка пожаловалась на мужчину, который не хотел сидеть рядом с ней из-за ее размеров. Кэти Киакз рассказала, что когда она поднялась на борт, ее сосед по креслу повернулся к своему другу и назвал ее «200-килограммовой». После этого Киакз опубликовала в социальных сетях пост, рассказав подписчикам о поведении пассажира. Пользователи раскритиковали его и встали на сторону Киакз.

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