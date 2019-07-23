Названы любимые направления российских пенсионеров

Большинство российских пенсионеров предпочитают внутренние путешествия. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В ходе исследования эксперты проанализировали бронирования перелетов среди пожилых туристов старше 65 лет за последний год. Выяснилось, что самым популярным направлением стала Москва: туда летают 27 процентов туристов этой группы.

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На втором месте оказался Санкт-Петербург (7 процентов), на третьем — Симферополь (6 процентов), а на четвертом — Минеральные Воды (2,5 процента). Пятерку лидеров замыкает курортный город Сочи: на него пришлось 2,3 процента бронирований.

В десятку востребованных направлений вошли только два зарубежных города: Тель-Авив и Ереван. Туда летают 2,3 и 1,6 процента путешественников пенсионного возраста соответственно.

Ранее в июле эксперты Aviasales перечислили самые опасные для отдыха страны мира по мнению россиян. В ходе опроса большинство российских путешественников назвали Сомали. От туров в эту страну чаще всего отказываются из-за войны, грабежей, нападений на туристов и убийств. На втором месте оказалась Индия. Ее выбрали из-за «суперантигигиены».

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