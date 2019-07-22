Названа самая дорогая для туристов страна Европы

Исландию признали самой дорогой с точки зрения туризма страной в Европе. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

В 2018 году потребительские цены на острове оказались в среднем на 56 процентов выше цен в остальных европейских государствах. Исландия опередила Швейцарию (52 процента), Норвегию (48 процентов) и Данию (38 процентов). В десятку самых дорогих стран также попали Ирландия, Люксембург, Финляндия, Швеция, Великобритания и Нидерланды.

По данным издания Daily Mail, за обычную пиццу с сыром в исландском кафе турист отдаст 2,4 тысячи крон (17 евро), за бокал вина — минимум 10 евро, а стакан пива будет стоить в районе семи евро. В среднем ужин на две персоны обойдется примерно в 85 евро (шесть тысяч рублей).

Высокие цены в Исландии объясняются зависимостью острова от импорта и высоким налогом на алкоголь. Также значительную роль в этом играют колебания курса исландской валюты, с которыми страна столкнулась в 2016-2017 годах.

Средняя месячная зарплата местного жителя составляет 4450 евро (более 300 тысяч рублей), благодаря чему цены в магазинах не кажутся ему такими высокими, какими видит их иностранец.

В январе журнал Global Finance представил рейтинг самых безопасных стран мира на 2019 год. Специалисты рассчитали индекс безопасности для 128 стран. При составлении рейтинга учитывалась вероятность военного конфликта, уровень преступности и личной безопасности граждан, уровень экономического развития и вероятность стихийного бедствия. В первую двадцатку самых безопасных стран вошли европейские государства с развитой экономикой и хорошей системой здравоохранения. Первое место в рейтинге заняла Исландия.

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