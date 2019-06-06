Модель назвала лучшую страну для обнаженных фотосессий

Путешественница, позирующая голышом на фоне живописных пейзажей в разных странах мира, рассказала, какую страну считает самой подходящей для обнаженных фотосессий. Об этом сообщает The Sun.

По словам 30-летней модели Светланы Рейс, несмотря на суровый климат, лучшие снимки без одежды получаются в Исландии. «Я позировала в бескрайних люпиновых полях с захватывающим видом на горы и рядом с секретным водопадом, который окружен травой невероятных зеленых оттенков. В этой стране можно с легкостью найти красивое скрытое место», — пояснила путешественница.

Тем не менее Светлана призналась, что ее сердце по-прежнему принадлежит пейзажам Танзании. «Путешествия стали моей зависимостью с 2010 года. Природа вдохновляет меня позировать обнаженной. Я тщательно подбираю композиции, чтобы снимки выглядели художественно, а не вульгарно», — поделилась Рейс.

В мае туристка из Франции объявила о пропаже камеры со снимками, на которых она запечатлена обнаженной. 26-летняя путешественница Лили Мика, позирующая топлес в популярных туристических местах, рассказала, что случайно забыла свой фотоаппарат Lumix во время одной из остановок на острове Скай, Шотландия.

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