Любительница обнаженного альпинизма замерзла в горах и умерла

Альпинистка по прозвищу «путешественница в бикини» упала в ущелье и замерзла насмерть. Об этом сообщает Mirror.

11 января 36-летняя Гиги Ву, прославившаяся на весь мир фотографиями с гор в бикини, в одиночку отправилась в поход по национальному парку Юйшань в Тайване.

19 января девушка позвонила другу и сообщила, что упала в ущелье с 20-метровой высоты. Она добавила, что лежит на самом дне и не может двигаться из-за полученных травм.

Национальная воздушно-десантная служба направила несколько вертолетов со спасателями на ее поиски, однако из-за плохих походных условий им пришлось вернуться и отложить операцию.

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Спустя 28 часов после сигнала бедствия спасатели обнаружили тело Ву в ущелье, где ночью температура опускается до минус двух градусов по Цельсию. По словам командира отряда Лин Ченг-Я, она лежала на высоте 1,7 тысячи метров над уровнем моря.

В июне 25-летняя альпинистка Чжухи Хан сорвалась с горы и выживала шесть дней в ущелье без еды. Она отправилась в одиночный поход к горе Тайсон. Во время похода девушка упала в ущелье и потеряла сознание. Спустя несколько дней обеспокоенные молчанием подруги приятели обратились в полицию. На поиски пропавшей туристки направили спасательную группу.

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