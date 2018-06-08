Альпинистка сорвалась с горы и шесть дней выживала без еды

В австралийском штате Квинсленд спасли туристку из Южной Кореи, которая потерялась в буше. Ей пришлось шесть дней выживать без еды и снаряжения, пишет издание Brisbane Times.

25-летняя Чжухи Хан (Joohee Han) отправилась в одиночный поход к горе Тайсон. Она рассчитывала добраться туда 1 июня. За день до намеченного срока она зашла в супермаркет в городке Тулли. С тех пор ее никто не видел. 6 июня обеспокоенные друзья кореянки обратились в полицию и сообщили о ее исчезновении.

На поиски пропавшей туристки бросили гражданские и военные вертолеты. В операции также участвовали 20 военнослужащих, 14 спасателей-добровольцев, полицейские и сотрудники службы парков и дикой природы Квинсленда. Группа солдат и полицейских направилась через буш к месту, где 2 июня слышали крики, и обнаружили женщину в труднодоступном ущелье.

Как выяснилось, Хан поднялась на гору, но сорвалась и потеряла сознание. Через пять часов туристка очнулась внизу. Она ползла через буш, пока не добралась до ущелья с водопадом. Там она шесть дней ждала помощи. У нее не было ни еды, ни теплой одежды, которая могла согреть ее по ночам, когда температура падала до десяти градусов.

Спасатели не смогли подойти к Хан по земле, поэтому ее вытащили из ущелья при помощи вертолета. К удивлению спасателей, кореянка отделалась обезвоживанием, ссадинами и незначительными травмами. По словам парамедика Ханны Голке (Hannah Gaulke), участвовавшей в спасательной операции, шансы на то, что кому-то удастся продержаться в буше столько времени без необходимого снаряжения, были почти нулевыми.

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