Выжившая во время бурана на Эвересте альпинистка погибла при падении с лестницы

Выжившая в неудачной экспедиции на Эверест альпинистка Шарлотта Фойс погибла у себя дома при падении с лестницы. Об этом сообщает Daily Mail.

61-летнюю альпинистку обнаружила подруга, гостившая в ее доме в штате Колорадо. Фойс лежала у подножия лестницы, не подавая признаков жизни. Прибывшие на место полицейские не обнаружили на теле женщины признаков насилия и пришли к выводу, что, вероятнее всего, она упала сама.

В мае 1996 года Фокс участвовала в экспедиции на Эверест, во время которой погибли восемь членов команды. Выжить во время спуска с горы во время бурана удалось лишь ей и еще одной женщине, датчанке Лене Гаммельгард.

Позднее этому инциденту на Эвересте были посвящены два фильма — «Смерть в горах» (1997) и «Эверест» (2015) — и книга «В разреженном воздухе».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!