Туристка объявила поиски пропавшей камеры с коллекцией ее голых фото

Туристка из Франции объявила о пропаже камеры с множеством снимков, на которых она запечатлена обнаженной. Об этом сообщает Fox News.

26-летняя путешественница Лили Мика, позирующая топлесс в популярных туристических местах, рассказала, что случайно забыла свой фотоаппарат Lumix во время одной из остановок на острове Скай, Шотландия.

«Я делаю художественные фотографии топлесс на фоне самых красивых мест. Моя цель — опубликовать книгу с этими снимками, чтобы побудить женщин стать более раскованными и свободными и делать то, что они захотят», — поделилась Мика, добавив, что также хочет привлечь внимание к проблеме рака молочной железы, от которого страдала ее бабушка.

Девушка пояснила, что переживает не столько о камере, сколько о ее содержимом, поскольку там также есть фотографии с ее дедушкой и парнем. Тем не менее, она уверена, что жители острова Скай найдут камеру и вернут ей, поскольку считает шотландцев очень добрыми людьми.

Ранее в мае бельгийская модель Мариса Папен, получившая популярность благодаря фото в обнаженном виде на фоне религиозных достопримечательностей, прошлась голой по еврейскому кварталу Нью-Йорка и разъярила местных жителей. Она устроила антирелигиозную акцию в районе Уильямсбург, Бруклин, где проживает одна из крупнейших в мире хасидских еврейских общин.

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