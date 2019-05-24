Голая модель на улицах города вывела из себя евреев

Бельгийская модель Мариса Папен (Marisa Papen), получившая популярность благодаря фото в обнаженном виде на фоне религиозных достопримечательностей, прошлась голой по еврейскому кварталу Нью-Йорка. Об этом сообщает Mirror.

Папен устроила антирелигиозную акцию в районе Уильямсбург, Бруклин, где проживает одна из крупнейших в мире хасидских еврейских общин. «Они бесились и кричали. Один из них указал на свой телефон, крича, что у него на линии полицейские и что они уже поблизости», — рассказала о реакции местных жителей на ее перформанс активистка.

На появившемся в сети видео модель и оператор убегают с места событий, а им вслед доносятся крики: «бегите! бегите! задержите их!» и «она бегает по улице голой». Затем прибывает полиция, и один из очевидцев рассказывает им о произошедшем. Однако Мариса, уже укутанная в пальто, все отрицает. «Они толкнули меня на рельсы. Ничего не произошло», — солгала она правоохранителю. После этого обоих отпустили.

Позднее Папен призналась, что ей пришлось сказать неправду, потому что у нее не оставалось выбора.

В июне 2018 года Мариса Папен снялась голой напротив священных для представителей иудаизма мест в Иерусалиме. На своем сайте девушка опубликовала серию обнаженных фотографий, которые были сделаны во время трехдневной поездки в Израиль, под заголовком The Wall of Shame («Стена стыда»). На одном из снимков она голой загорает на белом пластмассовом стуле напротив Стены Плача.

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