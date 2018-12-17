Девушка обнажилась на центральной площади Ватикана ради фото

Бельгийскую модель Марису Папен (Marisa Papen) во второй раз задержали за позирование обнаженной возле святых мест Ватикана. Об этом сообщает The Sun.

Итальянская полиция поймала фотографа Джесси Уокера (Jesse Walker) и Папен 16 декабря во время интимной фотосессии. На одном из снимков, выложенных в сеть, полностью обнаженная 26-летняя модель несет большой деревянный крест на фоне собора Святого Петра в Ватикане.

На другой фотографии девушка привязана к кресту, в то время как мужчина в белой одежде рисует кровью крест на ее лбу. На третьем изображении модель сидит на двух экземплярах Библии на площади Святого Петра.

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Папен объяснила свою страсть к интимным фотосессиям неприязнью к религиозным заведениям. «Больше всего я не терплю религиозные институты. Все они бездушны и движимы деньгами», — высказалась модель.

Пару доставили в полицейский участок, допросили и задержали на 10 часов.

В октябре бельгийская модель Мариса Папен задрала юбку и сфотографировалась в соборе Святой Софии в Стамбуле. На появившейся в сети фотографии девушка позирует в черной бурке у входа в музей, демонстрируя нижнюю часть полностью обнаженного тела.

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