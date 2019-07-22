Названы самые путешествующие нации

Граждане США возглавили ежегодный рейтинг чаще всего выезжающих за рубеж туристов, составленный Mastercard. Об этом говорится в пресс-релизе компании, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Также в тройку лидеров рейтинга Global Destination Cities Index: Origins (GDCI) вошли жители материкового Китая и Германии. Десятку дополнили граждане Великобритании, Франции, Южной Кореи, Японии, Канады, Российской Федерации и Тайваня.

Самыми популярными направлениями у американцев стали мексиканский Канкун, канадский Торонто и британский Лондон. У китайцев — Бангкок (Таиланд), Сеул (Южная Корея) и Токио (Япония), а у немцев — Пальма-де-Мальорка (Испания), Париж (Франция) и Дублин (Ирландия). Россияне чаще всего летают в турецкую Анталью и на тайские курорты Паттайя и Пхукет.

Ранее в июле на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики появилась информация о том, что общее число иностранных туристов, посетивших Россию с начала 2019 года, сократилось по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.

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