Иностранцы охладели к России

Общее число иностранных туристов, посетивших Россию с начала 2019 года, сократилось по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.

Так, с января по март общее число туристических поездок уменьшилось более чем на 30 тысяч: с 4 миллионов 310 тысяч до 4 миллионов 277 тысяч.

Также выяснилось, что жители Украины (1,4 миллиона туристов), Казахстана (664 тысячи) и Китая (252 тысячи) посещают Россию чаще других иностранцев. Тем не менее, поток туристов из Украины за год сократился на восемь процентов.

Зато число туристических поездок из Южной Кореи, Израиля, Эстонии и Франции увеличилось на 88, 26, 9 и 6 процентов соответственно. Кроме того, больше путешественников стало приезжать из Молдовы (на 23 процента), Литвы (на 6 процентов) и Польши (на 5 процентов).

Ранее в июне стало известно, что самыми популярными у иностранных туристов регионами России стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Среди Сибирских регионов наибольший интерес у иностранцев вызвали карты Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

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