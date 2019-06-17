Путин согласился упростить иностранцам въезд в Россию

Президент России Владимир Путин подписал поручение, согласно которому с 1 января 2021 года на всей территории страны будет действовать режим электронных виз для иностранцев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подписанный Путиным.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, руководитель МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников. В документе отмечается, что электронные визы будут краткосрочными (до 16 дней) и однократными.

Обладатель визы сможет использовать ее как в туристических, так и в деловых целях.

Ранее в июне руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что в ближайшие полтора года на всей территории России начнут действовать электроне визы. Она отметила, что электронная виза уже действует на территории Дальнего Востока, с 1 июня она распространилась на Забайкальский край, а с 1 июля начнет действовать и в Калининградской области.

В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия готова к упрощению визового режима для привлечения путешественников.

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