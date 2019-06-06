Иностранцам упростят въезд в Россию

Режим электронных виз начнет действовать на всей территории России в ближайшие полтора года. Такое заявление сделала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019). Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что электронная виза уже действует на территории Дальнего Востока, с 1 июня она распространилась на Забайкальский край, а с 1 июля начнет действовать и в Калининградской области.

Кроме того, Догузова подтвердила, что срок действия электронной визы увеличат с 8 до 14 дней, а в будущем, возможно, и на больший срок.

В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к упрощению визового режима для привлечения путешественников. Он отметил, что в стране могут пойти на самые современные виды визовых решений, в том числе электронные визы.

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