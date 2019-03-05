В России задумались об упрощении визового режима

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что страна готова к упрощению визового режима для привлечения путешественников. Об этом он сказал на российско-болгарском бизнес-форуме в сфере туризма, сообщает ТАСС.

Премьер-министр уточнил, что Россия готова идти на самые современные виды визовых решений, включая электронные визы.

«Если говорить о туристическом обмене с Евросоюзом, мы в какой-то момент на этом пути (упрощения визового режима — прим. «Ленты.ру») находились, но потом в силу известных причин все это заглохло, и ничего выдающегося не происходит», — отметил Медведев.

В феврале президент России Владимир Путин поддержал расширение опыта краткосрочного безвизового въезда в различные регионы страны. Также он высказался в пользу увеличения использования электронных виз и добавил, что считает себя сторонником подобных идей.

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