Путин поддержал краткосрочный безвизовый въезд в Россию

Президент России Владимир Путин поддержал расширение опыта краткосрочного безвизового въезда в различные регионы страны. Об этом он заявил на форуме «Деловой России», сообщает ТАСС.

Помимо этого, глава государства высказался в пользу увеличения использования электронных виз и добавил, что считает себя сторонником подобных идей, но также необходимо учитывать позицию правоохранительных органов и министерства иностранных дел.

«Надо честно сказать, что их позиция часто является обоснованной, но двигаться все равно нужно, ведь с помощью запретов мы задач развития точно не решим ни в сфере туризма, ни в других областях», — пояснил президент.

В августе 2018 года Путин подписал закон, которые разрешал обладателям паспортов болельщика (Fan ID) безвизовый въезд в страну до 31 декабря 2018-го включительно.

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