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Закрытие визовых центров в России решили отложить

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Законопроект об аккредитации визовых центров в России отозван из Госдумы. Об этом в субботу, 28 июля, один из его инициаторов председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной Думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров», — написал он.

При этом Косачев подчеркнул, что и он, и его коллега «по-прежнему убеждены в правильности самой идеи» и планируют добиваться ее законодательного оформления «в интересах защиты интересов российских граждан». Сенатор также пообещал вернуться к данной идее в ходе осенней сессии Госдумы.

Константин Косачев и член возглавляемого им комитета Олег Морозов 26 июля предложили внести поправки в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ». Изменения предполагали обязательную аккредитацию всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз. При этом отмечалось, что для ее прохождения визовым центрам потребуется выполнить некоторые условия, с которыми не сможет справиться ни одна из действующих на территории России компаний.

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Предыстория: Раскрыта судьба визовых центров в России
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