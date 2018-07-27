Раскрыта судьба визовых центров в России

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пояснили, что ожидает российские визовые центры, если предложенные депутатами поправки будут внесены в федеральный законопроект. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Как уточняется в сообщении, 14 июля в Госдуму были внесены сразу два законопроекта — «О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (в части определения требований к визовым сервисным центрам)» и «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности за осуществление деятельности визовых центров без аккредитации)». Согласно тексту второго, визовые центры, которые не смогут пройти аккредитацию, будут оштрафованы на 350 тысяч рублей.

Вдобавок в АТОР заявили, что визовые центры в России не закроются. «Несмотря на то, что BLS – единственная компания, которая идеально соответствует не утвержденным критериям, остальные компании, при необходимости, смогут пройти перерегистрацию в соответствии с новыми требованиями и продолжить работу в России. Перерегистрировать свои филиалы также технически просто», — поясняется в сообщении.

Юристы также отметили, что требования к визовым центрам, которые были предложены депутатами, не содержатся в тексте самого законопроекта, а прописаны в документе, который носит только информативный характер. «Скорее всего реальный проект постановления правительства претерпит изменения по сравнению с предложенным вариантом — в том числе после консультаций с турбизнесом», — уточнили в АТОР.

26 июля председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и член комитета Олег Морозов предложили внести поправки в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ», которые могут привести к закрытию всех визовых центров в стране.

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