Все визовые центры в России оказались под угрозой закрытия

Депутаты «Единой России» предложили ввести поправки в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ», которые могут привести к закрытию всех визовых центров в стране. Об этом в четверг, 26 июля, в интервью «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Изменения предполагают обязательную аккредитацию всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз. Для ее прохождения визовым центрам потребуется выполнить некоторые условия, с которыми, по словам Тюриной, не сможет справиться ни одна из действующих на территории России компаний.

«Критерии выдачи аккредитации сейчас таковы, что ни один из действующих операторов ВЦ получить ее не сможет. Как минимум по одному пункту — доля иностранного участия в уставном капитале», — уточнила пресс-секретарь. «Всем иностранным дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров», — добавила она.

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В июне Евросоюз сделал первый шаг на пути к увеличению стоимости шенгенской визы. 19 июня послы ЕС одобрили от имени Совета Евросоюза мандат на переговоры по предложению внесения изменений в визовый кодекс. Предполагается, что стоимость визы будет увеличена до 80 евро (5878 рублей по нынешнему курсу ЦБ).

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