Стоимость шенгенской визы изменится

Евросоюз сделал первый шаг на пути к увеличению стоимости шенгенской визы. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Предполагается, что стоимость визы будет увеличена до 80 евро (5 878 рубля по нынешнему курсу ЦБ).

19 июня послы ЕС одобрили от имени Совета Евросоюза мандат на переговоры по предложению внесения изменений в визовый кодекс.

«Один из критериев эффективного управления миграцией — это способность в любой момент выслать [с территории Шенгенской зоны] тех, кто не имеет права на пребывание. Новые правила оформления виз предоставят нам еще одну возможность ответить тем третьим странам, которые не могут самостоятельно вернуть своих граждан домой», — прокомментировал болгарский министр внутренних дел Валентин Радев.

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Исходя из новых правил, заявки на визу можно будет размещать за шесть месяцев и не позднее, чем за 15 дней до начала поездки. Также предусматривается возможность заполнения заявки в электронном виде. «Изменения в визовом кодексе сделают процедуру оформления заявок и получение шенгенских виз быстрее и легче», — поясняется в сообщении.

14 марта Еврокомиссия объявила о возможном внесении поправок в визовое законодательство Европейского союза и подорожании Шенгенской визы. Цель реформы — упрощение въезда для тех, кто не имеет гражданства ЕС. «Предлагаемая нами реформа сделает процедуру получения виз для законопослушных путешественников легче и быстрее. В то же время улучшение стандартов безопасности поможет лучше выявлять и останавливать тех, кто таковыми не является», — говорилось в сообщении.

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