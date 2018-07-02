Пострадавшим от отмены чартеров туристам объяснили схему возврата денег

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, что делать туристам, которые пострадали из-за отмены чартерных рейсов компаний «Натали-Турс» и «Аврора БГ». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Если путешественники при этом находятся на территории России, они в первую очередь должны составить заявление на возврат денег в произвольной форме, избегая фраз «просим аннулировать тур». В качестве причины необходимо указать «неисполнение туроператором обязательств и невозможность воспользоваться оплаченным туром».

Далее заявление должно быть передано турагенту, в обязанности которого входит последующая связь с туроператором.

Если путешественники столкнулись с проблемой, находясь за границей, и проблем с размещением у них нет, то следует проверить наличие и выписку авиабилетов, в том числе регулярных рейсов. «Это можно сделать по номеру брони или билета на сайте авиакомпании или по телефону», — уточняется в сообщении.

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При проблемах с размещением эксперты советуют собрать подтверждение всех расходов и по возвращении в Россию написать заявление на возврат денежных средств, приложив к нему копии документов об оплате.

«Если с размещением возникли сложности, например, туристы были переселены в другой отель, при этом расходов на его оплату они не понесли, у них сохраняется право требовать компенсации у туроператора за оказанные не в полном объеме услуги по возвращению в Россию», — пишет АТОР.

Также специалисты посоветовали обращаться в суд в том случае, если туроператор откажется производить возврат денежных средств в установленном порядке.

Ранее в июне туристическая компания «Натали Турс» заявила об отмене чартерных программ с 30 июня из-за низких финансовых показателей. Речь шла о чартерах в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. 1 июня петербургский туроператор «Аврора БГ» также снял чартерные цепочки в Болгарию и Черногорию.

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