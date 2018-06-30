«Натали Турс» отменила чартеры

Туристическая компания «Натали Турс» отменяет чартерные программы с 30 июня из-за низких финансовых показателей. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Речь идет о чартерах в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Деньги за них будут возвращены клиентам в течение 10-14 дней, уточнили в ассоциации.

«Думаю, что оператор проводит оптимизацию финансовых показателей. (...) Есть надежда, что «Натали Турс» сумеет удержать ситуацию под контролем», — прокомментировал эксперт области, генеральный директор Бюро международного молодежного туризма «Спутник» (Тамбов) Виктор Акулинин.

При этом туры на базе регулярных рейсов сохраняются.

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