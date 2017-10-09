Туроператор выпустил видео о дискриминации натуралов геями

Британский туроператор Virgin Holidays опубликовал видео о дискриминации геями гетеросексуальной пары. Ролик опубликован на YouTube-канале компании.

По сюжету гетеросексуальная пара отправляется в медовый месяц, однако во время отдыха постоянно сталкивается с дискриминацией, от которой обычно страдают однополые пары. Портье в отеле не верит им, что они приехали в свадебное путешествие, сотрудник на стойке регистрации выражает сожаление, что номеров с раздельными кроватями не осталось, другие отдыхающие постоянно удивляются и умиляются отношениям пары. Отмечается, что ролик призван изменить отношение людей к однополым отношениям.

