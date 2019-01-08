Названы страны с самым удобным для путешествий гражданством

Агентство Henley & Partners выпустила обновленный индекс паспортов — рейтинг стран по количеству визовых ограничений для граждан. Документ опубликован на сайте компании.

Лидером стала Япония, граждане которой могут посетить без визы 190 стран мира. На втором месяце оказалась Южная Корея и Сингапур с показателем 189 стран. Лидер прошлого года — Германия — опустилась на третье место и теперь делит его с Францией. Жители этих стран могут свободно въезжать в 188 стран.

За ними следуют Дания, Италия, Финляндия и Швеция (четвертое место и 187 стран), а также Испания и Люксембург (186 стран).

Россия занимает 48 место рейтинга — российские граждане имеют безвизовый въезд в 119 стран. Отмечается, что Россия, а также Украина, Белоруссия, Казахстан и Грузия увеличили за год свои показатели.

При этом свои позиции в рейтинге потеряли Великобритания и США. Теперь они делят шестое место с Австрией, Португалией и Швейцарией (185 стран со свободным въездом). Эксперты объясняют это усилением политики «закрытых дверей».

Последнее место рейтинга по-прежнему занимают Ирак и Афганистан, чьи граждане могут въехать без визы только в 30 государств мира.

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