Британцам придется заплатить за путешествия по Европе

Жители Великобритании будут платить семь евро за посещение стран Евросоюза после Brexit. Об этом сообщает BBC News.

Въезд нужно будет оплачивать каждые три года. Британцы по-прежнему смогут путешествовать по территориии ЕС без визы, однако им придется подавать электронную заявку в системе ETIAS (European Travel Information and Authorization System). До 2021 года будет длиться переходный период, во время которого граждан Британии продолжат пускать в ЕС по паспорту, после этого электронная заявка станет обязательной.

Система ETIAS будет действовать для граждан из 61 страны, которые могут находиться в странах Шенгенского соглашения без визы до 90 дней. Евросоюз принял решение ужесточить пограничный контроль в связи с миграционным кризисом и усилением террористической угрозы.

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Предполагается, что 95 процентов заявок будут получать одобрение в течение нескольких минут, однако рассмотрение заявления может занять до четырех недель, также его могут отклонить. В случае положительного решения разрешение будет действовать три года без ограничения по количеству въездов.

10 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила парламентское голосование по Brexit, поскольку ее план выхода страны из Евросоюза не поддержало большинство депутатов.

Выход Великобритании из ЕС должен официально состояться 29 марта 2019 года. После этого, согласно замыслу Мэй, до конца 2020 года будет проходить переходный период, в который Соединенное Королевство продолжит платить взносы в бюджет Евросоюза.

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