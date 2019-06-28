Назван самый популярный у иностранцев регион России

Согласно исследованию, проведенному картографическим сервисом Maps.me, самыми популярными у иностранных туристов регионами России стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом сообщает РИА Новости.

В основе исследования лежит число загрузок иностранцами карт регионов Российской Федерации сервиса Maps.me с 1 марта по 31 мая 2019 года. Также популярностью у иностранных граждан пользовались карты Республики Адыгея, Ростовской области, Свердловской области, Республики Татарстан, Смоленской и Воронежской областей, а также Республики Башкортостан.

Среди Сибирских регионов наибольший интерес у иностранцев вызвали карты Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее в июне россияне назвали Грузию, Армению и Италию лучшими странами для гастрономических путешествий.

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