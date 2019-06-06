Найден способ выбрать лучшее турагентство для отпуска

«Роскачество» дало советы по поводу организации отпуска с помощью услуг турагентства. Его сообщение передает РИА Новости.

Выгоднее всего покупать тур за несколько месяцев до планируемой поездки. Обычно отельеры делают туроператорам скидки на «горячий» сезон, если им заранее передают денежные средства, — это позволяет им избежать простаивания в «несезон». Таким образом, туроператор снижает цену на путевку благодаря бронированию в «низкий» сезон.

«Роскачество» также объяснило, какие действия нужно предпринять, чтобы не стать жертвой мошенников. Для этого необходимо проверить ИНН агентства, а также наличие сайта, городского телефона и электронного адреса, зайти на страницу в соцсетях, где свой опыт обсуждают обычные пользователи. Лучше всего пользоваться услугами турагентств, которые входят в крупные объединения. Напротив, с оператором, который открылся в разгар сезона, связываться не стоит.

С каждого тура агентство получает комиссию в размере 7-8 процентов, поэтому скидка в 10-15 процентов говорит о том, что путешественника, скорее всего, хотят обмануть. Надо иметь в виду, что аналогичные путевки везде стоят одинаково.

Отмечается, что договор с агентством должен занимать примерно 12 страниц, в пакете должна быть медицинская страховка на 30 тысяч долларов (два миллиона рублей), а у турфирмы должна быть онлайн-касса.

В мае эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили рейтинг самых дешевых направлений для путешествий в июне. Оказалось, что выгоднее всего в первый месяц лета обойдется поездка в Крым. В случае заезда в середине июня путешествие на полуостров на 10 дней будет стоить в среднем 29 тысяч рублей на двоих.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!