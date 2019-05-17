Российские пляжи оказались одними из самых чистых в мире

Несколько российских курортов получили премию «Голубой флаг», которая присваивается самым чистым пляжам мира. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на результаты исследования Европейского фонда экологического образования (FEE).

Всего в 2019-м в рейтинг FEE вошло 13 пляжей Сочи, среди которых детский «Чайка», «Приморский», «Ривьера», «Взморье», «Камелия», «Приморский-1», «Мориса Тореза», а также пляжи санаториев «Заполярье», «Юг», отелей «Бархатные сезоны» и «Рэдиссон Парадайз», курорта «Роза Хутор» и пляжная территория в районе турбазы «Чайка», и Янтарный пляж в Калининградской области.

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Кроме того, эксперты фонда выделили страны с самым большим количеством чистых пляжей. На первом месте в списке оказалась Испания (566 пляжей с отметкой «Голубой флаг»). За ней последовала Греция (515 чистых пляжей), Турция (463 пляжа), Франция (389 пляжей) и Италия (385 пляжей).

«Голубой флаг» — международная награда, ежегодно вручаемая некоммерческой организацией «Фонд экологического образования» с 1985 года. Этой премией отмечают экологически чистые пляжи, где соблюдаются все нормы безопасности и гарантируется высокое качество воды. В общей сложности к 2019 году обладателями «Голубого флага» являются около 4,5 тысячи береговых зон в 47 странах мира.

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