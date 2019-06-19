Названы города и страны с лучшей кухней

Россияне назвали Грузию, Армению и Италию лучшими странами для гастрономических путешествий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования аналитического агентства «ТурСтат».

Грузию в качестве лучшего направления для гастрономического туризма выбрали 16 процентов опрошенных, Армению — 10 процентов, Италию, Францию и Белоруссию — 6 процентов.

Лучшими внутренними направлениями для гастротуров респонденты назвали Санкт-Петербург (16 процентов голосов), Казань (13 процентов), Москву (10 процентов), Московскую область (6 процентов), Суздаль и Сочи (по 3 процента).

В ходе исследования были опрошены более тысячи человек.

Ранее в июне Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала самые популярные у россиян страны для летнего отдыха в 2019 году. Ими стали Турция и Россия.

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