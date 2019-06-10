Раскрыты алкогольные пристрастия россиян в отпуске

Большинство россиян признались, что любят пить алкоголь на отдыхе. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты сервиса провели опрос среди 3,5 тысячи российских путешественников, чтобы выяснить, как они относятся к распитию алкоголя в отпуске. Оказалось, что 67 процентов туристов всегда пьют спиртные напитки во время отдыха, а 33 процента — не употребляют алкоголь в путешествиях.

Среди тех, кто привык пить в поездках, 29 процентов признались, что выпивают почти каждый день, 24 процента проголосовали за вариант «могу пропустить стаканчик за компанию раз-другой за весь отпуск», 8 процентов рассказали, что часто забывают про меру, а 6 процентов пьют, только если в отеле работает система «все включено».

В апреле эксперты онлайн-сервиса по поиску и бронированию авиационных и железнодорожных билетов Biletix назвали «худших» в мире туристов: ими оказались россияне, китайцы и американцы.

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