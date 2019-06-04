Названы российские авиакомпании с самым вкусным питанием

Россияне выбрали авиакомпании с самой вкусной едой на борту. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для того чтобы определить, в каких авиакомпаниях пассажиров кормят лучше всего, онлайн-сервис «Туту.ру» проанализировал более 27 тысяч отзывов клиентов перевозчиков, размещенных на сайте сервиса.

По мнению россиян, лучшее питание в самолетах предоставляет авиакомпания S7, получившая среднюю оценку 8,42 балла из 10. Отмечается, что высокий балл может быть связан с тем, что S7 кормит пассажиров на рейсах любой длительности.

На втором месте в рейтинге оказался перевозчик «Аврора», которому в среднем туристы ставят оценку 8,28 балла. Питание на борту самолетов «Аврора» предоставляется, если рейс продолжается более 3 часов.

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Тройку лидеров замыкает компания Red Wings Airlines (8,26 балла), которая также предлагает путешественникам еду на рейсах любой длительности.

В ноябре 2018 года диетолог Чарльз Платкин назвал авиакомпанию, предлагающую самое лучшее питание во время рейсов. Ежегодно он оценивает по пятибалльной шкале питательность и калорийность еды 11 американских и канадских авиалиний. В 2018 году лучшей признали американскую компанию Alaska Airlines, которая набрала 4,25 балла.

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