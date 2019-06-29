Россияне предпочли родину загранице

Россияне планируют провести отпуск в России вместо того, чтобы поехать за границу. Об этом сообщается в исследовании Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованном на их официальном сайте.

Согласно опросу, 21 процент россиян проведут свой отпуск дома, 14 процентов опрошенных поедут путешествовать по России, а 8 процентов респондентов решили отдохнуть на даче. При этом отправиться за границу планируют лишь 3 процента опрошенных.

Кроме того, 42 процента россиян признались, что, даже если бы им оплатили двухнедельную путевку «куда угодно», они все равно выбрали бы путешествие по России.

В октябре 2018 года специалисты «Туту.ру» проанализировали все приобретенные россиянами авиабилеты на период новогодних праздников и выяснили, что самым популярным направлением стал Узбекистан. По данным исследования, на Узбекистан пришлось более 9,3 процента всех проданных за границу билетов в период с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.

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