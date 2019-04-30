Названы лучшие приложения для бронирования туров

Роскачество назвало лучшие онлайн-приложения для бронирования туров. В ходе исследования были отобраны 22 наиболее популярных приложения в российском сегменте магазинов Google Play и App Store, которые позволяют бронировать путевки.

В тройку лидеров вошли Level Travel, Travelata.ru и OneTwoTrip. Их приложения стали лучшими как для iOS, так и для Android.

Исследование проводилось с февраля по апрель 2018 года. Приложения сравнивались по 78 критериям, каждый из которых имел свой «вес» в общей сумме баллов. Эксперты Роскачества оценили фильтрацию и сортировку предложений, карточки отелей, перелетов и номеров, возможности по бронированию туров и оплате.

При этом в Роскачестве отметили, что среди испытанных приложений не было выявлено опасных или работающих нестабильно. Большинство (68 процентов) приложений получили высокие баллы за простоту использования, а вот доступность для людей с ограниченными возможностями у приложений для iOS нулевая. Лучше обстоит дело с приложениями для Android — средний результат составил 2,6 балла.

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