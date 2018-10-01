Роскачество выбрало лучшие туфли

Роскачество провело исследование и определило, женские туфли каких марок качественнее, удобнее и безопаснее других. Результаты опубликованы на официальном сайте организации.

Изучению подверглись классические кожаные туфли на каблуке средней высоты 25 разных брендов, в числе которых оказались Baldinini trend, Clarks, Francesco Donni, Geox, Hogl, Mascotte, Pazolini, Tervolina, TJ Collection и Zenden. Эксперты анализировали каждую пару по 17 параметрам, таким как подлинность натуральной кожи, качество пошива, стойкость краски и токсичность.

Выяснилось, что все производители изготавливают обувь из безопасных материалов. Более того, итальянские туфли TJ Collection соответствуют не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и стандарту Роскачества.

Турецкая марка Alba, напротив, не выдержала одного из испытаний. Туфли были произведены из лакового кожзама, в то время как на этикетке была заявлена натуральная кожа.

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Еще одним параметром проверки стало качество пошива и опрятный внешний вид. Лучшими здесь стали 12 брендов: «ИОНЕССИ», «Парижская коммуна», Baldinini trend, Clarks, Francesco Donni, Geox, Hogl, Mascotte, Pazolini, Tervolina, TJ Collection и Zenden. В обуви остальных фирм обнаружили различные дефекты.

Половина марок, вошедших в топ-10 рейтинга Роскачества, оказались дешевле пяти тысяч рублей.

В сентябре в семизвездочном отеле Burj Al Arab в Дубае представили самые дорогие в мире туфли Passion Diamond Shoes. Авторы пары — коллаборация брендов Jada Dubai и Passion Jewellers. Остроносые туфли на шпильке изготовлены из настоящего золота и украшены 15-каратным бриллиантом, обрамленным россыпью из 236 малых бриллиантов.

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