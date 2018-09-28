Определены самые популярные туфли нового года

Американскую супермодель и участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер заметили в Париже в белых туфлях с вытянутым мыском и открытой пяткой. Снимок появился на сайте модного издание Vogue.

Эксперты назвали эту модель туфель новой it-обувью (дорогой и стопроцентно узнаваемой — прим. «Ленты.ру») следующего года. Под белые туфли Дженнер надела темно-синее мини-платье без бретелек и дополнила наряд сумкой-клатчем с монограммами логотипа Dior и узкими солнечными очками.

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Ранее в сентябре в семизвездочном отеле Burj Al Arab в Дубае представили самые дорогие в мире туфли Passion Diamond Shoes. Авторы пары — коллаборация брендов Jada Dubai и Passion Jewellers. Остроносые туфли на шпильке изготовлены из настоящего золота и украшены 15-каратным бриллиантом, обрамленным россыпью из 236 малых бриллиантов.

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