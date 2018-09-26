Названа цена самых дорогих туфель в мире

Самые дорогие в мире туфли Passion Diamond Shoes представят в семизвездочном отеле Burj Al Arab в Дубае в среду, 26 сентября. Об этом сообщает The National.
Авторы пары — коллаборация брендов Jada Dubai и Passion Jewellers. Остроносые туфли на шпильке изготовлены из настоящего золота и украшены 15-каратным бриллиантом, обрамленным россыпью из 236 малых бриллиантов. «Мы хотели создать поистине уникальный экземпляр», — прокомментировала одна из основательниц Jada Dubai Мария Маджари (Maria Majari).
Туфли Passion Diamond Shoes предложат 50 избранным гостям за 17 миллионов долларов.
В мае 2017 года на аукционе дома Sotheby's в Женеве продали серьги, которые стали самыми дорогими в мире. За украшения заплатили 57 миллионов долларов. Изделие украшено двумя грушевидными бриллиантами голубого и розового цвета. Сережка с голубым камнем ушла с молотка более чем за 42 миллиона долларов, вторая обошлась в 15 миллионов долларов.