Названа цена самых дорогих туфель в мире

Самые дорогие в мире туфли Passion Diamond Shoes представят в семизвездочном отеле Burj Al Arab в Дубае в среду, 26 сентября. Об этом сообщает The National.

Авторы пары — коллаборация брендов Jada Dubai и Passion Jewellers. Остроносые туфли на шпильке изготовлены из настоящего золота и украшены 15-каратным бриллиантом, обрамленным россыпью из 236 малых бриллиантов. «Мы хотели создать поистине уникальный экземпляр», — прокомментировала одна из основательниц Jada Dubai Мария Маджари (Maria Majari).

Туфли Passion Diamond Shoes предложат 50 избранным гостям за 17 миллионов долларов.

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В мае 2017 года на аукционе дома Sotheby's в Женеве продали серьги, которые стали самыми дорогими в мире. За украшения заплатили 57 миллионов долларов. Изделие украшено двумя грушевидными бриллиантами голубого и розового цвета. Сережка с голубым камнем ушла с молотка более чем за 42 миллиона долларов, вторая обошлась в 15 миллионов долларов.

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