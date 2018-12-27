Раскрыт секрет идеального вкуса главного новогоднего блюда в России

В преддверии Нового года «Роскачество» объяснило, как выбрать самые лучшие продукты для салата оливье. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

В первую очередь эксперты развеяли популярные у россиян мифы о составе «докторской» колбасы. В результате исследования выяснилось, что продукция практических всех производителей не представляет опасности для здоровья. «Ни бумаги, ни ДНК грызунов, ни вредных микроорганизмов не обнаружено», — заявляет «Роскачество». При этом лучшими брендами стали: «Агрокомплекс», «Балахоновский мясокомбинат», «Мяснов», «Пит-Продукт», «Ромкор», «Снежана» и «Фамильные колбасы», «Окраина» и «Томаровский мясокомбинат».

Выбирая картофель, предпочтение следует отдавать сухим цельным клубням округлой формы и диаметром от 40 до 80 миллиметров. Кожура должна быть желтой и неокрепшей.

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В состав консервированного зеленого горошка должны входить горох, вода, сахар и соль. Отмечается, что если тара, в которой хранится продукт, герметична, то материал (стекло или жесть), из которого она изготовлена, не влияет на его качество. «Роскачество» напоминает, что заготовка консервов в России производится с конца мая по конец июля, что и должно быть помечено на упаковке.

Маринованные огурцы (по ГОСТу) должны обладать слабокислым, кислым или кисло-сладким вкусом и ароматом пряностей. Лучшими марками огурцов оказались: «Бояринъ», «Верес», «Д», «6 соток», «Царь-овощ» и Globus.

Эксперты также рассказали, как отличить майонез от майонезного соуса: в составе первого содержится от одного процента яйцепродуктов и от 50 процентов жира. Растительное должно быть рафинированным и дезодорированным. Лидерами на российском рынке назвали: «Каждый день», «Скит», «Миладора», «Московский Провансаль», «Ряба», «Слобода», «Букет», «Новосибирский провансаль», «Хабаровский», Heinz и Mr.Ricco.

Ранее в декабре стало известно, что россияне начали отказываться от салата оливье на Новый год. Кандидат медицинских наук сообщила, что калорийность праздничного рациона за последние несколько лет изменилась незначительно, однако состав блюд стал другим.

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