Назван самый опасный город России

Проведенный в крупных российских городах опрос показал, что наименее безопасно чувствуют себя жители Шахт Ростовской области. Об этом свидетельствуют данные предоставленного «Ленте.ру» исследования аналитиков Domofond.

Опрос проводился в 200 городах разных регионов России, в нем приняли участие 90 тысяч человек. Каждый из них должен был оценить утверждение «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 1 до 10, где единица означает «полностью не согласен», десятка — «полностью согласен».

Минимальное значение показателя зафиксировано в Шахтах: средняя по городу оценка составила 4,5 балла — это на 2,3 балла ниже среднероссийского уровня. Невысоко оценили собственную защищенность жители Киселевска Кемеровской области (4,9 балла), города Свободный Амурской области и Копейска Челябинской области (оба — на 5 баллов из 10).

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Сопоставимый уровень критичности при субъективной оценке безопасности горожан зафиксирован в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области (5,2), в Якутске (5,3) и Новочеркасске Ростовской области (5,4). Балл 5,6 зафиксирован сразу в трех городах, попавших в исследование: Первоуральске Свердловской области, Прокопьевске и Белово Кемеровской области.

Лучшие результаты субъективной оценки собственной безопасности оказались у жителей Ейска (8,6 балла) и Геленджика (8,4 балла), третье место занял Грозный (8,3 балла). Показатели Москвы и Санкт-Петербурга составили 7 и 6,8 балла соответственно.

Летом 2017 года аналитики компании проводили аналогичное исследование на выборке из 258 тысяч россиян. По его результатам, самым безопасным городом России с точки зрения местных жителей был признан Грозный. Наименее безопасным городом, как и в 2019-м, оказались Шахты Ростовской области.

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