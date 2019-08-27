Подмосковье обогнало Москву по количеству еды

Подмосковье обошло Москву по уровню обеспеченности продуктовыми сетевыми магазинами. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании RRG.

В ходе исследования были проанализированы 59 городов в Подмосковье и три поселка городского типа с населением свыше 25 тысяч человек, а также сама Москва и города, вошедшие в ее состав в 2012 году. Оценивалась обеспеченность продуктовыми сетевыми гипермаркетами, супермаркетами, универсамами и минимаркетами. В столице обеспеченность гипермаркетами составила 50 квадратных метров на тысячу жителей, остальными форматами магазинов — 99 квадратных метров. В подмосковных городах обеспеченность составила 55 и 155 «квадратов» соответственно.

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Лидером по обеспеченности всеми форматами магазинов стали Луховицы (343 квадратных метра на тысячу жителей) при сравнительно небольшом населении города. Среди крупных городов Подмосковья по обеспеченности продуктовыми сетевыми магазинами лидируют Наро-Фоминск (331 квадратный метр), Сергиев Посад (326 квадратных метров) и Электросталь (303 квадратных метра). В этой тройке значительная часть торговых площадей — гипермаркеты, но больше всего их по Москве и области находится в Котельниках.

Продуктового ретейла не хватает в Ступино, Апрелевке и Звенигороде — менее 160 квадратных метров на тысячу жителей. Обеспеченность населения продовольственными сетями в этих городах ниже, чем в Москве.

В Москве и области на данный момент насчитывается 7 тысяч магазинов, их торговая площадь составляет 3,8 миллионов квадратных метров. В московском регионе представлено более 70 торговых сетей.

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