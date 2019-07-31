Депутат сравнил потребительскую корзину россиян с пайком пленных немцев

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ладыгин (КПРФ) раскритиковал потребительскую корзину жителей региона, сравнив ее с пайком немецких военнопленных в советских лагерях в 1941 году. Запись его выступления опубликована на официальном YouTube-канале регионального парламента.

«Для взрослого человека, для мужчины необходимо 2500-3000 калорий — это минимальный уровень нормального функционирования организма без деградации… То есть мы закладываем минимальный уровень выживания, ниже которого начинается деградация организма и его медленное умирание», — заявил Ладыгин в ответ на предложение председателя комитета заксобрания по соцполитике Вячеслава Погудина снизить объемы потребления некоторых продуктов, сохранив при этом калорийность действующей корзины.

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«При новом нормативе потребления хлеба взрослым работающим в день должно полагаться 302 грамма хлеба, паек немецкого военнопленного в 1941 году составлял 600 грамм. В перерасчете на день немецкие военнопленные получали 120 грамм рыбы в день, а российским гражданам работающим предполагается получать 54 грамма рыбы в день», — отметил Ладыгин, ссылаясь на официальные документы СССР. Кроме того, по его словам, соль, чай, специи немецкие военнопленные получали вчетверо больше, чем современный житель Свердловской области.

Ранее потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую. С такими рекомендациями выступил ФИЦ питания и биотехнологии. Так, ученые разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы, «мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже женской.

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России исключен голод: за последние 25 лет государство накормило людей. Она добавила, что ассортимент на полках «тоже достаточно большой».

В начале 2019 года стало известно, что потребительская корзина в России подорожает на 30 процентов. Стоимость потребительской корзины увеличится за счет добавления новых продуктов. Предложение внести эти изменения поступило от Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии.

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