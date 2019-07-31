Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую

Состав потребительской корзины должен быть различным для мужчин, женщин и детей разного возраста. С такими рекомендациями выступил ФИЦ питания и биотехнологии, пишут «Известия».

Ученые разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы. Сейчас этот параметр высчитывается только для людей трудоспособного возраста, пенсионеров и детей. В обновленных рекомендациях ФИЦ питания таких групп больше: мужчины 16–65 лет, женщины 16–60 лет, пенсионеры, дети 1–3 лет, 4–6 лет и 7–15 лет. Дополнительно специалисты предложили наборы продуктов для беременных женщин, кормящих матерей и младенцев до года.

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В новом варианте из состава потребкорзины исключен маргарин и добавлены йодированная соль, обогащенные микро- и макронутриентами хлеб и молоко, а также витаминно-минеральный комплекс. «Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».

22 июля сообщалось, что продукты для россиян захотели обогатить панцирями саранчи. Соответствующую пищевую добавку в продукты питания на основе хитина разрабатывают ученые из Университета ИТМО.

Ранее стало известно, что Россия обогнала Европу по росту цен на еду. За первое полугодие текущего года рост цен на продукты питания в России составил 3,4 процента, за это же время в ЕС еда подорожала на 1,7 процента.

Согласно данным исследования Growth from Knowledge, за шесть лет производители товаров повседневного спроса уменьшали размер своих упаковок на 7-20 процентов, хотя цена на продукты сохранялась на прежнем уровне или снижалась незначительно. В основном уменьшение объема упаковки было «скрыто» от потребителей.

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