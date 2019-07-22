Реальный вес продуктов «тайно» скрыли от россиян

Производители товаров повседневного спроса с 2012-го по 2018 год уменьшали размер своих упаковок на 7-20 процентов, хотя цена на продукты сохранялась на прежнем уровне или снижалась незначительно. Об этом свидетельствуют результаты исследования организации Growth from Knowledge, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

По ее данным, в основном уменьшение объема упаковки было «скрыто» от потребителей. Однако при этом число покупателей, которые обращают внимание на стоимость товара за килограмм, в 2012-2018 годах увеличилось с 29 до 48 процентов. Также выросло число потребителей, которые сравнивают цены на одни и те же продукты разных марок перед покупкой, и тех, кто готов приобрести более дешевый альтернативный вариант.

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«Таким образом, уменьшение размера упаковки может привести к переключению на конкурентов, которые предлагают больший объем за те же деньги или даже по более низкой стоимости по промоакциям», — говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что глаз человека намного лучше замечает уменьшение размера, чем его увеличение. Так, сложно заставить потребителей платить больше при увеличении упаковки как минимум на 20 процентов, поскольку многие не замечают изменений. При этом уменьшение размера фасовки всего лишь на несколько процентов покупатели могут заметить быстро. Это, в частности, приводит к открытой критике в соцсетях.

Однако есть успешные примеры уменьшения упаковки. Они связаны с теми брендами, которые смогли расширить аудиторию покупателей за счет ставки на новые тренды, такие как мода на здоровый образ жизни, индивидуализация потребления, ставка на «небольшие семьи», размер которых в последние годы в России уменьшается.

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