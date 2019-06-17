В России появится новая маркировка продуктов

Росстандарт планирует ввести новую маркировку продуктов по принципу светофора. Об этом сообщают «Известия».

Новый ГОСТ начнет действовать с октября. Товары будут помечены вертикальными полосами, цвет которых зависит от содержания в продукте поваренной соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров. Каждая полоска будет соответствовать одному пищевому веществу.

Полосы могут быть окрашены в один из трех цветов. Зеленый означает, что продукт содержит допустимую норму пищевого вещества, красный указывает на превышение суточной нормы потребления. Средний уровень содержания соли, сахаров или жиров обозначат желтым.

ГОСТ не будет распространяться на продукты с однородным составом, например сливочное масло и сахар. Также цветные полоски не будут наносить на кондитерскую продукцию, сладкие напитки и сыры. Роспотребнадзор считает, что потребитель и так знает о повышенном содержании пищевых веществ в этих категориях продукции.

В Роспотребнадзоре заявили, что ГОСТ будет носить рекомендательный характер, однако разработчики стандарта не исключают, что в будущем такая маркировка станет обязательной.

Новый стандарт будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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